Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour le successeur de Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé par Foot Mercato, le PSG s’intéresse de près à Jadon Sancho. L’ailier de 24 ans est dans le viseur du club parisien, et serait enclin à rallier la formation de Luis Enrique cet été. Si Manchester United pourrait récupérer 50M€ dans l’opération, Erik Ten Hag serait également disposé à s’en séparer. Explications.

Le mercato estival du PSG devrait s’animer dans les prochains jours. Outre les pistes menant à João Neves (Benfica), Désiré Doué (Rennes), ou encore à Victor Osimhen (Naples), Paris avance concrètement ses pions pour Jadon Sancho. L’ailier est revenu à Manchester United après un prêt concluant du côté du Borussia Dortmund, et aurait donc tapé dans l’œil des dirigeants du club francilien.

Le PSG fonce sur Jadon Sancho

Car comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, l’une des grandes priorités du PSG sur ce mercato estival sera le recrutement d’un ailier gauche. Capable également d’évoluer sur le côté droit, l’Anglais est très apprécié de la direction parisienne qui selon les dernières révélations de Foot Mercato, a déjà fait une offre contractuelle au joueur. Mais quid de la position de Manchester United dans ce dossier ? Récemment, Erik Ten Hag affirmait s’être réconcilié avec Jadon Sancho : « Nous avons bien parlé. Tout le monde peut faire une erreur. Si le joueur le veut, nous pouvons tirer un trait dessus et passer à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs, et une chose est sûre : Jadon Sancho est un très bon joueur. J’espère que nous allons nous entendre et qu’il contribuera à notre succès ».

Erik Ten Hag n’est pas contre un départ du joueur

De quoi compliquer la tâche au PSG dans ce dossier ? Pas vraiment. En effet, The Mirror a révélé que malgré ses récentes déclarations publiques, l’entraîneur néerlandais de Manchester United ne serait clairement pas contre la possibilité de se séparer de Jadon Sancho cet été. De plus, le média anglais affirme que les Red Devils pourraient lâcher le joueur de 24 ans contre une somme avoisinant les 50M€.