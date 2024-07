Real Madrid : Mbappé lance son opération séduction !

Axel Cornic

Ce mardi, Kylian Mbappé a été présenté comme tout nouveau joueur du Real Madrid, avec une organisation digne des plus grandes stars un stade Santiago Bernabéu plein à craquer. Mais le plus dur va commencer pour le Français, qui va désormais devoir se faire accepter par ses nouveaux supporters ainsi que par ses nouveaux coéquipiers.

Une toute nouvelle page s’ouvre dans la carrière de Kylian Mbappé. Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au PSG, l’attaquant a décidé à 25 ans de rejoindre l’Espagne. Il réalise ainsi un rêve en signant enfin pour le Real Madrid, club qui le suivait depuis des années.

« Quand on joue au Real, on ne joue qu'avec des joueurs incroyables »

Dès ses premiers mots, Kylian Mbappé a déjà essayé de conquérir le terrain avec un message adressé à ses nouveaux coéquipiers. « J'ai envie de jouer avec tous les joueurs du Real Madrid. Quand on joue au Real, on ne joue qu'avec des joueurs incroyables » a annoncé le nouveau numéro 9 du Real Madrid, qui devrait notamment évoluer avec Vinicius Jr ou encore Rodrygo en attaque, amis également Jude Bellingham ou encore Antonio Rüdiger.

« Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas joué un seul match »

Mais le message le plus important a évidemment été celui adressé aux supporters du Real Madrid, qui étaient entre 80.000 et 85.000 ce mardi pour l’accueillir au stade Santiago Bernabéu. « Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas joué un seul match. Un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters » a déclaré Kylian Mbappé. « Je veux démontrer sur le terrain ce que je peux faire (...) C'est incroyable l'amour que les gens me donnent ici ». A noter que si les chiffres sont confirmés, la présentation de ce mardi battrait largement celle de Cristiano Ronaldo, en juillet 2009.