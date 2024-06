Real Madrid : Mbappé fait appel à un invité surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Euro avant le Real Madrid. A l'issue de la compétition européenne, l'international français de 25 ans se rendra à Madrid pour signer son contrat et s'exprimer sur son transfert. Sa présentation serait prévue pour le 16 juillet selon des sources proches du Real Madrid. Célèbre streamer espagnol, Ibai Llanos pourrait y assister.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est fait. Avant le début de l'Euro, le club espagnol avait officialisé l'arrivée de l'international français, qui quitte donc le PSG après sept années de bons et loyaux services. « Le Real Madrid renforce son équipe avec une star mondiale, qui a réalisé sa meilleure saison avec le PSG (44 buts) et a été le meilleur buteur des six derniers championnats de France » avait indiqué le club espagnol.

Une présentation en grande pompe

Actuellement en Allemagne, Kylian Mbappé avait évoqué « un rêve devenu réalité ». Selon des sources proches du Real Madrid contactées par France-inf o, sa présentation devrait avoir lieu le 16 juillet prochain. Une présentation qui pourrait avoir lieu en présence de plusieurs invités, et notamment d'Ibai Llanos.

Mbappé invite un streamer espagnol ?