Mercato : L'OM est fixé pour ce gros joueur de Ligue 1

Jean de Teyssière

La saison marseillaise a été compliquée du début à la fin. Quatre entraîneurs se sont succédé sur le banc de l'OM et le club phocéen a terminé à la huitième place de Ligue 1. La stabilité est donc recherchée cet été par les dirigeants de l'OM et le poste de gardien de but pourrait être remanié avec le départ attendu de Pau Lopez. Brice Samba fait partie des candidats, même si aucune offre n'est encore tombée.

A l'OM, on compte sérieusement changer de visage cet été. La saison dernière est à oublier et pour ne pas répéter les erreurs du passé, les dirigeants de l'OM ont recruté Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a déjà de nombreuses idées pour le prochain effectif marseillais et le poste de gardien de but devrait être remanié.

L'OM ne veut plus de Lopez

Les prestations de Pau Lopez dans les buts marseillais depuis 3 ans n'ont toujours pas convaincu les dirigeants marseillais. Medhi Benatia aimerait que le gardien espagnol quitte le club cet été tout comme Roberto De Zerbi, qui estime que la page doit être tournée. Quelques pistes pour le remplacer surgissent déjà.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Aucune offre pour Brice Samba