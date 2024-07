Real Madrid : Mbappé a provoqué un tsunami !

Jean de Teyssière

Ce mardi 16 juillet a certainement marqué la jeune histoire de Kylian Mbappé et plus ancienne du Real Madrid. 80 000 personnes se sont assises dans les tribunes du Santiago-Bernabeu pour assister à la présentation de leur nouveau joueur. Tout au long de la journée, les maillots floqués Mbappé se sont vendus comme des petits pains et même les prévisions les plus optimistes auraient été largement dépassées.

Comme une famille, Kylian Mbappé et les 80 000 supporters ont crié ensemble « Hala Madrid ! » Le début d’une belle histoire d’amour ? En tout cas tout a commencé pour le mieux, surtout dans les boutiques du stade, dépassées par le nombre de demandes pour s’offrir un maillot floqué du nom de Mbappé.

Une véritable «Mbappémania !»

Sur le site de la boutique en ligne, les demandes concernant le maillot de Kylian Mbappé ont totalement pris de court Adidas, sponsor maillot du Real Madrid. D’après AS, le fabricant a dû revoir ses stocks et des retards pouvant aller jusqu’à un mois et demi seraient attendus pour certains supporters. L’idéal était alors de tenter d’obtenir le précieux sésame dans les boutiques physiques. Une bonne idée, ou pas.

Des stocks qui baissent à vue d’œil

Tous les médias étaient présents à Madrid pour assister à la présentation de Kylian Mbappé. Le début de la cérémonie devait lieu aux alentours de 12h et dès 9h, les files d’attente devant les boutiques du stade étaient déjà immenses. AS révèle que pour l’occasion, les boutiques vendaient à 90% des maillots floqués du 9 et de Mbappé. À 10h, les portes des boutiques ouvrent et certains vont jusqu’à essayer toutes les tailles pour être sûr d’avoir un maillot à la sortie de la boutique. « Nous vendons plus de maillots Mbappé que tous les autres joueurs réunis ! Ces jours-ci, nous ressemblons à des Ferrari, nous plions des t-shirts et les mettons dans des sacs sans nous arrêter, cela fait de nombreuses années que nous n'avons pas vécu quelque chose comme ça, le personnel a été renforcé et tout, parce que sinon, nous allons déborder » révèlent les vendeurs du magasin. Au final, le Real Madrid et Adidas avaient vu large concernant les stocks. Mais pas assez, puisque la demande a été plus énorme que ce qui était prévu. Mbappé a provoqué un véritable tsunami mais économiquement, le Real Madrid doit se frotter les mains.