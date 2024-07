Real Madrid : Il annonce du lourd pour ce crack !

La rédaction

Si Lamine Yamal a fait les gros titres durant l’Euro, un autre jeune crack a également marqué les esprits en juin dernier : Arda Güler. Devenu incontournable avec la Turquie, le milieu de terrain impressionne de plus en plus. À tel point qu’Alex, fraîchement nommé entraîneur d’Antalyaspor, voit très grand pour le joueur de 19 ans.

Alex a confiance en Arda Güler

Présent en conférence de presse, Alex a été interrogé à propos d’Arda Güler. Et clairement, le Brésilien voit les choses en grand pour l’international turc (12 sélections, 2 buts) : « Arda Güler est un très jeune talent, un très jeune joueur. Il a un très long chemin devant lui. Il s’améliore actuellement de jour en jour. Je suis sûr qu’il continuera à s’appuyer sur ses succès au Real Madrid. Il est également un joueur très important pour l’équipe nationale turque. Tous les Turcs le savent et sont conscients de son importance. Il sera utile à l’équipe nationale turque pendant de nombreuses années. Je suis en contact permanent avec lui lorsque cela est nécessaire. Je lui transmets mes meilleurs vœux et mes conseils. »

Une fin de saison en boulet de canon

D’abord gêné par une blessure dès son arrivée au Real Madrid à l’été 2023, Arda Güler est monté en puissance tout au long du dernier exercice. En raison de son jeune âge, Carlo Ancelotti a attendu de voir le titre assuré en Liga pour permettre au milieu de terrain d’enchaîner les rencontres. Et le joueur de 19 ans a convaincu tout le peuple merengue, marquant notamment 5 buts en 5 matchs entre la 33ème et la 37ème journée. Avec la Turquie, l’ancien joueur de Fenerbahçe s’est aussi montré durant l’Euro, marquant à une reprise et distribuant 2 passes décisives.