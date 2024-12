RC Lens : L’avertissement est lancé avant son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 20 ans, Abdukodir Khusanov évolue aujourd’hui au RC Lens. Mais voilà que le défenseur central ouzbek pourrait ne pas rester très longtemps du côté du nord de la France. En effet, le protégé de Will Still est très courtisé sur le marché des transferts. Alors que Khusanov plairait notamment au PSG, un avertissement lui a été lancé avant ce potentiel transfert.

Après avoir recruté Willian Pacho lors du dernier mercato estival, le PSG chercherait encore à se renforcer en défense centrale. En effet, alors que Marquinhos ne sera pas éternel, le club de la capitale penserait donc à l’avenir. Le successeur du Brésilien pourrait alors se trouver du côté du RC Lens avec Abdukodir Khusanov. C’est en tout cas ce que pense Daniel Moreira, ancien des Sang et Or : « Il a eu une belle évolution. Je le verrais bien au PSG. Il est hyper dur sur l'homme et n'hésite pas à mettre le pied. Dans le jeu, il est calme derrière et notamment dans la relance. Il pourrait pourquoi pas être le successeur de Marquinhos, qui est en fin de carrière ».

« Au Paris Saint-Germain, il y a une certaine pression »

L’avenir d’Abdukodir Khusanov va-t-il alors s’écrire du côté du PSG ? L’Ouzbek est pour le moment au RC Lens et Luis Fernandez, ancien Parisien, a tenu à l’ouverture avant une signature au sein du club de la capitale, expliquant ainsi pour Eurosport : « Au Paris Saint-Germain, il y a une certaine pression. Quand on joue à Lens, on est beaucoup plus libéré. Au PSG, il y a toujours un regard plus prononcé quand un nouveau joueur signe. Quelques-uns sont passés et n'ont pas toujours apporté ce qu'on attendait d’eux ».

« C'est à lui de grandir et de devenir plus fort »

Luis Fernandez a ensuite ajouté à propos d’Abdukodir Khusanov : « La qualité du joueur est connue. Dans le dispositif et l'animation de son équipe, il dégage quelque chose. Désormais, c'est à lui de grandir et de devenir plus fort ».