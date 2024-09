Rabiot à l’OM : Le RC Lens sort du silence

Arnaud De Kanel

Adrien Rabiot, qui a quitté la Juventus à l'issue de son contrat en juin dernier, a officiellement signé à l'OM. Cette arrivée fait forcément parler en Ligue 1 et notamment du côté du RC Lens qui a réagit par le biais de Will Still et d'Adrien Thomasson.

L'OM a frappé fort en recrutant Adrien Rabiot, un titulaire quasiment indiscutable en équipe de France. Les réactions se sont succédées depuis que la bombe a été lâchée. Certains l'ont mauvaise, d'autres accueillent à bras ouverts l'ancien joueur de la Juventus à l'image de Will Still, l'entraineur du RC Lens.

«Félicitations à l’OM»

« Félicitations à Marseille. C’est bien d’avoir des joueurs de qualité mais je le dis depuis longtemps, la Ligue 1 est remplie de qualités, il y a des matchs hyper intéressants. Je sais que le score est vierge ce soir mais si tu plonges dans l’analyse tactique et le contenu, c’est vraiment super précis et top à regarder. Tant qu’il y a des joueurs de qualité en face de nous, ça rajoute à la compétition et à la qualité donc tant mieux, félicitations à l’OM », a déclaré Will Still. Dans le vestiaire, le transfert de Rabiot à l'OM fait également réagir. Adrien Thomasson raconte comment il a accueilli la nouvelle.

«J’avais du mal à y croire»

« Honnêtement on l’a appris après le dernier match face à Lyon, moi j’avais du mal à y croire. Vu le pédigré du joueur et son passé parisien j’ai été très surpris. Après dans le foot actuel plus rien ne me surprend, moi je suis un peu à l’ancienne où j’aimais ces joueurs qui respectaient leurs équipes en ne signant pas chez le club ennemi. (...) C’est vrai que pour le championnat c’est top que Rabiot puisse revenir mais j’attends de voir. Il y a tellement d’attente que soit la mayonnaise va prendre tout de suite, ou alors les gens seront déçus. Mais oui c’est une actualité qui a agité le vestiaire pendant quelques jours », a confié le joueur du RC Lens pour RMC.