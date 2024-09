OM : L’annonce de Rabiot qui va enrager le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG et auteur de plus de 200 matches sous le maillot parisien, Adrien Rabiot a rejoint le rival marseillais. Le milieu de terrain s'est engagé pour deux ans avec l'OM et pourrait faire ses grands débuts face au Racing Club de Strasbourg dimanche soir. Avant son retour en Ligue 1, le joueur s'est exprimé sur son intégration.

Adrien Rabiot a participé à son premier entraînement collectif sous le maillot de l’OM. S’il n’est pas encore à 100%, le milieu de terrain s’est déjà fondu dans la masse. Lors d’un entretien accordé au média du club, Rabiot s’est prononcé sur ses premiers pas à Marseille.

Des débuts réussis pour Rabiot

« Ça se passe bien dans l’ensemble. Tous les gens que j’ai pu rencontrer sont très sympas avec moi, très avenants, ils m’ont mis dans les meilleures conditions. Que ce soit à mon arrivée à l’aéroport, au club, tous les dirigeants et bien sûr dans le vestiaire, avec les joueurs avec qui j’ai pu échanger. Ça s'est très bien passé » a confié Rabiot.

« C’est une très belle ville »

Formé au PSG, Rabiot se sent déjà comme chez lui au sein de la cité phocéenne. « C’est une très belle ville. Et puis, entourée de passionnées de football, il y a tout pour se sentir bien en tant que joueur de football. Ce que m’inspire ce maillot ? Forcément de le porter le plus haut possible. Porter l’écusson, la ville jusqu’au sommet » a-t-il déclaré. Une déclaration qui risque d’irriter, un peu plus, les supporters parisiens.