PSG : Xavi Simons prêt à dire oui pour son transfert ?

Désireux de rapatrier Xavi Simons dans un été marqué par le départ de Kylian Mbappé, le PSG se frotte à la concurrence de plusieurs clubs pour l’international néerlandais, à l’instar de Leipzig, du FC Barcelone mais également du Bayern Munich, loin de laisser indifférent le principal intéressé.

Alors que le PSG se prépare à la vie sans Kylian Mbappé, la réponse de Xavi Simons concernant son avenir va en partie définir le mercato du club. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Luis Campos mais aussi Luis Enrique souhaitent récupérer l’international néerlandais prêté à Leipzig au cours de la saison passée, les deux hommes étant convaincu par son talent. Mais pour l’heure, l’incertitude domine concernant la suite de la carrière de Xavi Simons, évoqué du côté du FC Barcelone mais également du Bayern Munich.



Xavi Simons emballé par le Bayern Munich ?

Selon Sky , le mastodonte allemand est également intéressé par Xavi Simons et a lancé les grandes manœuvres pour son arrivée. Le média parle d’un prêt avec une option d’achat qui pourrait être obligatoire et comprise entre 60 et 70M€. Un dossier complexe, mais le Bayern se veut optimiste, alors que Xavi Simons serait très emballé par l’idée de rejoindre le club. Les premiers retours du joueur et de son équipe seraient en effet positifs.

« On verra après l’Euro »