PSG : Une voie royale pour oublier Mbappé ?

Axel Cornic

S’il a été réintégré après un été très agité, Kylian Mbappé n’a toujours pas levé le voile sur son avenir et un départ libre en juin 2024 est toujours possible. Le Paris Saint-Germain doit donc commencer à penser à un éventuel avenir sans sa star et une grosse occasion pourrait se présenter, du côté de la Serie A.

C’est l’un des secrets les mieux gardés au PSG, en ce début de saison. Revenu dans le groupe après la première journée de Ligue 1, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas clairement exprimé au sujet de son avenir. Pas plus d’indices du côté du PSG, qui s’est contenté d'évoquer des discussions « très constructives » pour justifier la réintégration de Mbappé.

Retour de la piste Osimhen

Il est donc possible que l’on assiste à la dernière saison de la star française au PSG avec cette date fatidique du 30 juin 2024 qui approche à grands pas. Luis Campos a signé un excellent mercato cet été avec plusieurs recrues offensives, mais il devra faire au moins aussi bien dans moins d’un an, quand il faudra faire oublier le départ de Kylian Mbappé. Ainsi, La Gazzetta dello Sport laisse entendre que du côté de Paris une vieille piste pourrait refaire surface, avec Victor Osimhen.

Prêt à quitter le Napoli le plus vite possible ?