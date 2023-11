PSG : Une offre va arriver pour ce buteur

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l‘été 2022 en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike se retrouve dans une situation très délicate au PSG. L’attaquant de 21 ans n’entre plus dans les plans du club de la capitale et n’a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Un départ en janvier semble inévitable et un club aurait justement l’intention de passer à l’action.

Après une première saison en prêt, Hugo Ekitike a été recruté définitivement par le PSG l’été dernier. Le montant du transfert de l’ancien joueur du Stade de Reims est estimé à 35M€ et pourtant, il a disparu des radars. Le club de la capitale a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani l’été dernier et Hugo Ekitike quant à lui n’entre plus dans ses plans.

Ekitike vers un départ en janvier ?

L’attaquant âgé de 21 ans a été annoncé sur le départ tout au long de l’été, mais il est finalement resté au PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Hugo Ekitike n’a joué que huit minutes sous les ordres de Luis Enrique cette saison et tout porte à croire qu’il cherchera un nouveau point de chute lors du prochain mercato hivernal.

Newcastle est sur le coup