Le Real Madrid lâche sa réponse à cet ancien du PSG

Hugo Chirossel

En difficulté au PSG, Mauro Icardi empile les buts depuis qu’il a rejoint Galatasaray, où il a été transféré définitivement l’été dernier. Les performances de l’Argentin auraient d’ailleurs attiré l’attention du Real Madrid, qui pourrait chercher à renforcer son secteur offensif cet hiver. Cependant, les Merengue ont fait savoir leur position dans ce dossier et ne semblent pas du tout intéressés par l’attaquant de 30 ans.

Poussé vers la sortie l’été dernier, Mauro Icardi a fini par quitter le PSG pour de bon. Après y avoir été prêté la saison dernière, l’Argentin s’est définitivement engagé avec Galatasaray jusqu’en juin 2026. Après plusieurs années compliquées à Paris, Mauro Icardi retrouve des couleurs en Turquie. Depuis le début de la saison, l’ancien attaquant du PSG a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues. Des performances qui n’auraient pas laissé insensible le Real Madrid.

Le grand retour de Zidane plombé par Mourinho ? https://t.co/Gz4QXLsMIo pic.twitter.com/uwBVvjNJm9 — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

«Nous parlons avec les responsables du Real Madrid»

« Il n'y a pas encore d'offre officielle. Je suis à Madrid en ce moment (hier). Le Real Madrid n'a pas fait d'offre pour Icardi. Ils n'ont pas encore fait d'offre officielle. Mais nous parlons avec les responsables du Real Madrid. Je me rendrai à Istanbul lundi pour rencontrer Erden Timur. Je regarderai le match de Ligue des champions Galatasaray-Manchester United mercredi. Bien sûr, je passerai aussi du temps avec Mauro. Je ne peux rien dire d'autre pour l'instant », a confié Elio Pino, un des représentants de Mauro Icardi, dans des propos relayés par AS .

Le Real Madrid n’est pas intéressé par Icardi