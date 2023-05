PSG : Une offre à 70M€ est dégainée, Messi va adorer

Arnaud De Kanel

La fin est proche entre Leo Messi et le PSG. Le septuple Ballon d'Or devrait vraisemblablement quitter la capitale cet été et un retour au Barça est de plus en plus probable. Pour cela, le club catalan doit vendre. Une bonne nouvelle est tombée puisqu'une offre de transfert est arrivée.

L'avenir de Leo Messi au PSG s'écrit en pointillés. Une nouvelle fois pas à son aise lors de la rencontre face à Lorient dimanche, La Pulga a la tête ailleurs, sans doute à Barcelone. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, l'hypothèse d'un retour au Barça s'accroit. Le club catalan espère vendre pour lui proposer un contrat décent et cela tombe bien puisqu'un club de Premier League s'est manifesté pour l'un de ses joueurs.

Fiasco sur le mercato, le PSG prend une décision radicale https://t.co/B17K9i7KwD pic.twitter.com/bridrhMp55 — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Fati est à vendre

A en croire les informations de Sport , le FC Barcelone aurait établi une liste de joueurs indésirables priés de quitter la Catalogne cet été afin d'alléger les caisses du club et permettre l'arrivée de Leo Messi. Outre Franck Kessié ou encore Ferran Torres, Ansu Fati serait à vendre.

Un club de Premier Ligue dégaine 70M€