Vendredi dernier, le PSG a dévoilé sa première recrue estivale : Matvey Safonov, gardien de but formé à Krasnodar, qui rejoint désormais les rangs parisiens, une première pour un Russe sous l'ère QSI. Cette arrivée ne manque pas de soulever des questions, notamment en raison des relations diplomatiques tendues entre la France et la Russie. Malgré ce contexte délicat, il semblerait que Vladimir Poutine ait accueilli cette transaction de manière favorable.

Le PSG a trouvé son nouveau gardien. Le club parisien a officiellement annoncé l'arrivée de Matvey Safonov, le portier russe, qui a signé un contrat jusqu'en 2029. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! », a-t-il déclaré. Et visiblement, Vladimir Poutine est aussi heureux que lui.

Un transfert qui fait les affaires de Poutine

D'après L'Équipe , l'arrivée de Safonov au PSG représente une importante victoire pour la Russie sur la scène internationale. Dans un contexte où l'image du pays a été considérablement ternie depuis le début du conflit en Ukraine, le gouvernement de Vladimir Poutine mise sur le sport, un puissant outil de soft power, pour redorer son blason. Le transfert du gardien russe dans un grand club européen s'inscrit pleinement dans cette stratégie. La polémique ne désemplit pas et certains à l'image de André Klarsfeld, estiment que ce transfert va permettre de financer l'armée russe.

«Le PSG va participer à l’effort de guerre russe »