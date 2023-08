PSG : Un transfert bloqué à cause d'une interview ?

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG pousse pour le recruter depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani est sorti du silence ce mardi soir en déclarant publiquement auprès de Sky Sports Allemagne son envie de rejoindre le club de la capitale. Mais si cette prise de parole avait pour but de faciliter un départ de Francfort, le club allemand aurait très mal pris les déclarations de Kolo Muani.

Il s’agit assurément de l’un des dossiers les plus chauds de cette fin de mercato estival du côté du PSG. Randal Kolo Muani pourrait s’engager en faveur du club parisien qui a transmis une dernière offre aux alentours des 65M€ plus Hugo Ekitike pour le recruter selon l’Équipe . Problème, l’Eintracht Francfort reste inflexible dans les négociations et demande toujours 100M€ pour autoriser le départ de l’attaquant international Français. Une somme que le PSG est loin de vouloir payer.

Une surprise de dernière minute au PSG ? L’annonce surprenante https://t.co/Uh5nJwiEqT pic.twitter.com/5q8U6wQqgx — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Randal Kolo Muani sort du silence pour son transfert

Ainsi, le transfert de Randal Kolo Muani semble prendre du plomb dans l’aile. Mais ce mardi soir, coup de tonnerre. L’attaquant de 24 ans accordait quelques mots à Sky Germany concernant sa volonté de signer en faveur du PSG. « Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters très à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle, explique-t-il. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi » .

L’Eintracht Francfort n’a pas du tout aimé les déclarations de Kolo Muani