PSG : Surprise, un transfert de rêve se prépare ?

Pierrick Levallet

Si le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le club de la capitale pourrait enregistrer un autre départ important lors du mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2028, Marquinhos aurait tapé dans l'oeil du Bayern Munich. Mais pour le moment, le transfert du Brésilien relèverait plus du rêve que de la réalité.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG commence déjà à préparer son mercato. Le club de la capitale explore plusieurs pistes pour se renforcer. Mais la direction parisienne pourrait également avoir quelques départs à gérer. Et en plus de Kylian Mbappé, le PSG va très certainement devoir s’occuper du cas Marquinhos.

Le Bayern Munich rêve de Marquinhos

D’après les informations de BILD , le Bayern Munich chercherait un milieu de terrain bon dans les duels, capable de tenir son poste devant la défense et possédant une forte personnalité. Dans cette optique, le nom de Marquinhos serait revenu. Toutefois, le club bavarois serait conscient de la complexité du dossier puisque le Brésilien est un joueur clé du PSG et qu’il est lié jusqu’en juin 2028. Pour le moment, le recruter relèverait plus du rêve que de la réalité au Bayern Munich.

Tuchel le sait capable de jouer 6

Thomas Tuchel estime toutefois que Marquinhos serait le joueur idéal. L’entraîneur allemand le sait capable d’évoluer à ce poste. Lors de son passage au PSG, il avait déjà testé le Brésilien dans cette position. Marquinhos s’était d’ailleurs révélé plutôt convaincant, avant de finalement retrouver sa place dans la défense centrale du PSG. À suivre...