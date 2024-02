PSG : Incroyable, Mbappé s’est fait recaler en Angleterre ?

Thomas Bourseau

Alors que son contrat au PSG arrivera à expiration à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait finalement rejoindre le Real Madrid après des années de suspense. Cependant, en parallèle, le capitaine de l’équipe de France aurait tenté un coup en Angleterre auprès de Liverpool et Arsenal, sans succès. Explications.

Kylian Mbappé est bien parti pour faire parler de lui pendant une bonne partie de cette seconde partie de saison. La faute à sa situation contractuelle du côté du PSG. Après avoir refusé de donner son aval pour activer l’ultime année de son contrat, Mbappé sera agent libre le 30 juin prochain si la situation restait inchangée.

Ça s’équilibre entre Mbappé et le Real Madrid ?

D’ici là, le PSG et le Real Madrid risquent de continuer à donner leur maximum dans l’optique d’arracher la signature de Kylian Mbappé sur un futur contrat. A l’instant T, la balance se serait équilibrée entre les deux clubs selon The Athletic en raison du fait que le Real Madrid ne proposerait pas une offre suffisamment alléchante aux yeux de Kylian Mbappé et de son entourage.

Le PSG face à un casse-tête redoutable ! https://t.co/FChuNMZOGc pic.twitter.com/igccqwMhKM — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Arsenal et Liverpool ne veulent pas se mettre en danger financièrement parlant