«Je m’en fous», Mbappé craque en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 2018, Kylian Mbappé espérait la passe de deux au Qatar. Mais malgré un triplé en finale, son équipe n'était pas parvenu à vaincre l'Argentine de Lionel Messi, victorieuse aux tirs au but. Comme annoncé par des proches, la star du PSG avait eu besoin de plusieurs jours pour se remettre de cette défaite.

On peut avoir inscrit un triplé en finale de la Coupe du monde et ne pas figurer au sommet du monde. Cette douloureuse expérience a été vécue par Kylian Mbappé, battu aux tirs au but en finale du Mondial 2022 par l'Argentine de Lionel Messi.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Mbappé a mal vécu la défaite face à l'Argentine

Après cette séance, Mbappé était abattu, comme si le monde s'était écroulé devant lui. Les réconforts et les mots d'Emmanuel Macron n'y feront rien. Comme indiqué par Patrick Provost, l'un de ses proches, il a fallu plusieurs semaines au joueur pour digérer cette défaite.

« Il était mal »