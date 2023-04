PSG : Surprise, Messi veut la place de Mbappé

Axel Cornic

C’est une fin de saison explosive qui se présente pour le Paris Saint-Germain, éliminé de toutes les Coupes et aux prises avec plusieurs dossiers chauds en interne. C’est le cas avec Lionel Messi, qui pourrait bien ne pas prolonger son contrat et donc quitter le club parisien deux ans après son arrivée.

On pourrait bien assister aux dernières apparitions de la MNM lors des prochaines semaines. Une dissolution du fantastique trio d’attaque semble en effet de plus en plus tenter les dirigeants du PSG et le grand sacrifié pourrait bien se nommer Lionel Messi.

La bombe est lâchée sur Messi, la réponse du PSG https://t.co/Gt7LU3XFXD pic.twitter.com/5wySWrMpMe — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Déjà la fin pour Messi au PSG ?

A en croire RMC Sport et L’Équipe , le PSG et Lionel Messi devraient se séparer le 30 juin prochain, date de la fin du contrat du joueur. Face au fair-play financier, le club de la capitale est obligé de se serrer la ceinture et le départ d’un salaire de 30M€ net par an serait un véritable bol d’air frais pour les caisses parisiennes.

Il voulait un nouveau rôle à la Mbappé