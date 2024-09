PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre à 120M€ après Mbappé !

Pierrick Levallet

Après une longue bataille avec le PSG, le Real Madrid a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé cet été. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre chez les Merengue après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Mais les deux clubs pourraient de nouveau s’affronter sur un autre gros dossier du mercato.

Le PSG et le Real Madrid n’ont pas fini de s’affronter sur le mercato. Les deux clubs se sont livrés un long bras de fer pour Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a fini par signer chez les Merengue cet été, après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Quelques semaines plus tard, les deux clubs se confrontaient à nouveau pour Leny Yoro. Mais l’international Espoirs français a rejoint les rangs de Manchester United.

PSG : Mbappé est parti, Luis Enrique tient son arme fatale ! https://t.co/WnCNsFbEpp pic.twitter.com/kksh6cKz5F — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Haaland va quitter Manchester City ?

Le mercato estival 2024 étant maintenant terminé, le PSG et le Real Madrid préparent tranquillement leur recrutement pour 2025. Et ils pourraient une nouvelle fois se retrouver sur un dossier colossal : celui d’Erling Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Norvégien n’exclurait pas un départ de Manchester City à l’issue de la saison. Le buteur de 24 ans pourrait accepter de prolonger chez les Cityzens si une clause libératoire de 120M€ est introduite dans son nouveau bail.

Le PSG et le Real Madrid sur le coup !

Et comme le rapporte TeamTALK, le PSG et le Real Madrid seraient les deux candidats les plus sérieux pour Erling Haaland. Le FC Barcelone serait également de la partie, mais le club culé n’aurait pas les moyens de s’offrir l’attaquant de Manchester City. Les Rouge-et-Bleu et la Casa Blanca devraient donc se livrer une nouvelle guerre XXL après le feuilleton Kylian Mbappé. De son côté, Pep Guardiola devrait essayer de faire tout son possible pour retenir Erling Haaland en Premier League. Affaire à suivre...