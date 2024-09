Mbappé : Coup de théâtre pour Deschamps ?

Pierrick Levallet

Alors qu’il devait manquer trois semaines de compétition à cause d’une blessure à la jambe gauche, Kylian Mbappé serait déjà rétabli. Le natif de Bondy a été convoqué dans le groupe du Real Madrid pour le match contre le LOSC en Ligue des champions. Didier Deschamps pourrait donc revoir ses plans et l’appeler également en équipe de France.

Touché à la jambe gauche après le match contre Alavés, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétition. Le natif de Bondy a donc déclaré forfait pour le choc contre l’Atlético de Madrid ce dimanche et devait également faire l’impasse sur la rencontre face au LOSC en Ligue des champions. Mais finalement, le Real Madrid a fait une annonce surprise.

Mbappé de retour au Real Madrid ?

Les Merengue ont communiqué leur groupe pour le déplacement à Lille, et Kylian Mbappé y figure. Le champion du monde 2018 serait déjà remis de sa blessure. Sa participation à la rencontre dépendrait toutefois de ses tests de ce lundi. Mais s’ils sont positifs, Kylian Mbappé pourrait avoir un peu de temps de jeu contre le LOSC.

Deschamps va revoir ses plans ?

Et comme le rapporte AS, cela relancerait les plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France ne devait initialement pas appeler Kylian Mbappé pour les rencontres face à Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Mais puisque l’attaquant du Real Madrid semble rétabli, Didier Deschamps pourrait changer d’avis et finalement le convoquer. À suivre...