PSG - Real Madrid : Le plan béton de Mbappé révélé au grand jour ?

Au terme d’une ultime pige qu’il a lui-même jugé éprouvante au PSG, Kylian Mbappé avait pour but d’écrire une page blanche au Real Madrid et ce, le plus rapidement possible. C’est pour cela qu’il aurait effectué un gros travail de fond en amont de son arrivée afin de faire comme s’il avait toujours fait partie intégrante du groupe champion d’Europe.

Kylian Mbappé vit sa meilleure vie au Real Madrid après une dernière année mouvementée au PSG. Du moins, selon Marca. Le journaliste José Félix Diaz s’est attardé ces dernières heures sur l’adaptation de Kylian Mbappé à la Casa Blanca qui aurait surpris le principal intéressé tant il s’attendait à devoir gagner l’affection des supporters après les différents feuilletons dont il a été le protagoniste par le passé et qui ne tournaient jamais en faveur du Real Madrid. Mais il n’en a rien été.

Mbappé : Le Real Madrid réussit un coup de maître https://t.co/9v0qviTHkr pic.twitter.com/NYWPvk1NIW — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Mbappé n’a pris aucun risque pour éviter tout échec d’intégration

Submergé par le bonheur d’avoir entendu l’hymne du Real Madrid retentir à deux reprises en son honneur dimanche soir pour son doublé au Santiago Bernabeu face au Betis Séville (2-0), Kylian Mbappé n’aurait rien laissé au hasard concernant son installation dans la capitale espagnole. Marca déclare en effet que Mbappé et son équipe auraient minutieusement préparé sa venue à Madrid, et son affiliation au club, son intégration dans le vestiaire et son adaptation à ses nouveaux coéquipiers afin que tout se passe du mieux et le plus rapidement possible.

Mbappé a bachoté comme jamais pour faire bonne impression au Real Madrid

Marca assure en outre que Kylian Mbappé maîtrisait l’espagnol depuis quelque temps afin de faciliter son adaptation. De plus, Mbappé aurait étudié l’histoire du Real Madrid, son organigramme tout en prenant ses dispositions dans l’optique d’être le plus réceptif et opérationnel possible afin de répondre à chaque demande du Real Madrid.