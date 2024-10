PSG - Real Madrid : Haaland lâche sa réponse pour son transfert

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait faire une petite folie l’été prochain pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait des vues sur Erling Haaland, dont le contrat avec Manchester City expire en juin 2027. Cependant, le buteur norvégien ne serait pas vraiment enclin à un transfert au PSG ou au Real Madrid en 2025.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. Le natif de Bondy a signé libre au Real Madrid, poussant ainsi les dirigeants parisiens à lui chercher un remplaçant. Le club de la capitale suivrait ainsi la situation d’Erling Haaland. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, le buteur norvégien plairait aux Rouge-et-Bleu.

Le PSG et le Real Madrid au coude-à-coude pour Haaland...

Mais un autre club serait sur le coup : le Real Madrid. La formation madrilène ne serait pas contre associer l’attaquant de 24 ans à Kylian Mbappé, surtout en cas de départ de Vinicius Jr à l’issue de la saison. Cependant, Erling Haaland aurait déjà pris sa décision pour son avenir.

... qui veut rester à Manchester City

Comme le rapporte Caught Offside, le Norvégien devrait rester à Manchester City l’été prochain. Concentré sur sa saison, Erling Haaland n’aurait pas vraiment l’intention de bouger. Le buteur se plaît chez les Cityzens, et aurait donc prévu d’y rester un peu plus longtemps. Le PSG et le Real Madrid sont fixés.