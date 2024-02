PSG, Real Madrid… Guardiola annonce son prochain challenge !

Amadou Diawara

Après le FC Barcelone, le Bayern et Manchester City, Pep Guardiola aurait pu filer vers un autre géant européen tel que le PSG ou le Real Madrid. Toutefois, le technicien espagnol se voit plutôt prendre en charge une sélection nationale. En effet, Pep Guardiola a avoué qu'il voulait vivre de l'intérieur une Coupe du Monde, un Euro et/ou une Copa America.

Pep Guardiola a fait le plus grand bonheur du FC Barcelone. En effet, le technicien espagnol a tout gagné avec le Barça entre 2008 et 2012. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Pep Guardiola a ensuite migré vers l'Allemagne pour prendre les rênes du Bayern, où il n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions. Et à l'été 2016, le coach de 53 ans s'est envolé vers l'Angleterre pour s'engager en faveur de Manchester City. Comme avec le FC Barcelone, Pep Guardiola a raflé tous les trophées avec les Citizens , ayant offert sa première Coupe aux Grandes Oreilles au club britannique l'année dernière.

Guardiola veut diriger une sélection nationale

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Pep Guardiola pourrait tenter de relever un nouveau défi dans un avenir proche. Ce qui pourrait profiter à des clubs tels que le PSG ou le Real Madrid. Des écuries qui ont le standing pour pouvoir s'offrir Pep Guardiola. Toutefois, ce dernier aspire plutôt à diriger une sélection nationale.

«J'aimerais vivre une Coupe du monde, un Euro, une Copa America...»