L'OM réclame du très lourd !

Bousculé, l'OM a tout de même réussi à valider son ticket pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Désormais, les joueurs de Jean-Louis Gasset attendent le tirage au sort pour connaitre le prochain adversaire. Alors qu'une très belle affiche pourrait attendre l'OM, Bamo Meïté a réclamé du très lourd avec un choc face à Liverpool.

L'OM sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de l'Europa League. La question est maintenant de savoir quel sera le prochain adversaire du club phocéen. Et il y a de quoi trembler avec un possible choc entre l'OM et Liverpool ou encore le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

L'OM contre Liverpool ?

Alors que l'OM sera fixé très rapidement concernant son adversaire, Bamo Meïté aimerait tomber sur Liverpool. Rapporté par Le Phocéen , l'Olympien a confié : « Je veux jouer contre Liverpool ? Je ne sais pas. On va regarder ça. C'est important. On va voir qui on va tirer. Je pense qu'il y a beaucoup de grosses équipes. Que des grosses équipes. Dans tous les cas le prochain match va être difficile. Maintenant, il faut travailler ».

« Le club, c'est un grand club »