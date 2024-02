Mercato - OM : Une recrue hallucine après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet hiver pour prendre la succession de Renan Lodi, Quentin Merlin découvrait les chaudes ambiances au Vélodrome ce jeudi soir. Porté par son public, l'OM est parvenu à obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions grâce à sa victoire sur le Shakhtar Donetsk (3-1). Après cette victoire, l'ancien joueur du FC Nantes est revenu sur ses premiers pas au sein du club.

Quentin Merlin enchaîne en Coupe d'Europe. Titulaire lors du match aller des barrages de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk jeudi dernier, le latéral gauche de l'OM a enchaîné sur son côté gauche et a pu goûter à l'ambiance européenne au Vélodrome. Après un début catastrophique, son équipe est parvenue à remonter la pente et a obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale (3-1). Mais évidemment, tout n'a pas été parfait lors de cette rencontre comme l'a confié Merlin en zone mixte.

« Je me sens beaucoup mieux »

« J e me sens beaucoup mieux. Je me sens plus à l'aise, je prends plus de liberté. Mais après, c'est sûr que je peux encore faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Je pense que défensivement, c'est mieux. Je suis un peu plus solide qu'à Nantes. Après, sur ce match, j'ai eu un peu de déchet technique, ce qui n'est pas habituel pour moi. Mais il y a des matchs comme ça où il faut rester soudé, il faut rester ensemble malgré le déchet. Mais la victoire est là, donc on va dire que c'est le principal » a déclaré l'ancien joueur du FC Nantes.

Merlin sur l'ambiance du Vélodrome