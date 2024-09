PSG - Real Madrid : Enfin, Kylian Mbappé est «tranquille» !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est officiellement plus un joueur du PSG depuis le 3 juin dernier et l’annonce de sa signature au Real Madrid. Cet été, Mbappé a pu s’acclimater à sa nouvelle vie dans la capitale espagnole, bien plus tranquille que celle qu’il avait à Paris selon ses propos.

Cela fait à présent plus d’un mois que Kylian Mbappé a officiellement effectué ses grands débuts en tant que joueur du Real Madrid. Malgré une adaptation un peu plus longue que prévu, le champion du monde tricolore a inscrit ses deux premiers buts en Liga le 1er septembre dernier lors de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu dans le cadre de la quatrième journée de championnat (2-0).

«C’est la même chose à Paris quand tu ne gagnes pas»

Avant cela, Kylian Mbappé essuyait quelques critiques pour son manque de réalisme dans la presse espagnole. Pas de quoi le faire vaciller, ayant déjà été confronté à ce genre de situations pendant ses sept saisons passées au PSG. « Je n’avais pas la pression, et ça n’est pas une libération car je savais que ça allait venir. Les critiques ne m’ont pas surpris. C’est la même chose à Paris quand tu ne gagnes pas. Cela ne m’affecte pas. Là, ce fut une grande soirée pour moi ».

«J’ai beaucoup plus de tranquillité ici»

Toutefois, Kylian Mbappé note bien une différence conséquente entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid : la vie. En effet, superstar du football dans le monde, mais surtout en France où il est le capitaine des Bleus, Mbappé a affirmé au micro de RMC Sport le 1er septembre qu’il était « plus tranquille » dans la capitale espagnole depuis sa signature au Real Madrid. « C’est top, il fait super beau, c’est une super ville. J’ai beaucoup plus de tranquillité ici. C’est normal, quand tu es français en France, avec ce que je représente là-bas… C’est normal que les gens te donnent beaucoup d’amour et beaucoup de pression. Ici je suis une star mais juste le joueur du Real Madrid. C’est cool et je suis beaucoup plus tranquille dans ma vie ».