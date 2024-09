PSG - Real Madrid : Un transfert «étrange» est annoncé avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps pressenti, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a enfin vu le jour. Voir le joueur français porter la tunique merengue avait quelque chose de naturel. Mais pas pour Chris Waddle. Ancien membre de l'OM, il a fait part de ses interrogations dans ce dossier en raison de sa position sur le terrain.

Kylian Mbappé est un homme heureux. Le joueur de 25 ans a réalisé son rêve de gosse en rejoignant le Real Madrid. Depuis son arrivée, l’international français ne cesse de parler de « meilleur club du monde ». Longtemps annoncée, son arrivée à l’issue de son contrat avec le PSG n’a fait l’objet d’aucun suspense. Sauf pour Chris Waddle, qui ne comprend pas cette opération. Lors d’un entretien accordé à un média anglais, l’ancien joueur de l’OM évoque son scepticisme.

Waddle évoque un problème pour Mbappé

« J’ai toujours pensé que c’était un transfert étrange, car Mbappé veut jouer sur l’aile gauche et il ne jouera jamais là au Real Madrid. Ils ont déjà deux ailiers qui ont très bien joué ces dernières années, Vinicius Junior et Rodrygo. Je pense qu’ils tireront encore plus profit de lui en le faisant jouer sur le côté gauche » a confié Waddle

« C’est une superstar»

Mais Waddle constate que le Real Madrid sera difficile à battre cette saison avec Mbappé dans ses rangs. « Après, c’est un footballeur fantastique et il a le transfert qu’il a toujours voulu. Les attentes sont énormes, c’est une superstar. Cette équipe du Real Madrid semble capable de dominer la Ligue des champions. C’est l’équipe à battre en Liga et en Europe» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par But Football Club.