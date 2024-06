PSG, Real Madrid... Dénouement imminent pour ce transfert !

La rédaction

Alors que le PSG et le Real Madrid se sont déjà affrontés au sujet de Kylian Mbappé, le Champion de France et celui d’Espagne se livrent une nouvelle guerre. Cette fois-ci, c’est le jeune Leny Yoro qui en est au cœur. Mais encore une fois, les Merengue pourraient rafler la mise. Les négociations entre la Casa Blanca et le LOSC pourraient aboutir dans les prochains jours.

Le Real Madrid et le PSG se montrent actifs sur le marché des transferts, et se trouvent à la poursuite du même élément : Leny Yoro. Mais comme dans le dossier Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes devraient voir les vainqueurs de la Ligue des Champions une nouvelle fois victorieux. C’est dans les tous prochains jours que les Madrilènes et le LOSC pourraient tomber d’accord.

Un accord pourrait être trouvé avant le 30 juin

D’après Marca , l’objectif du Real Madrid était initialement d’attendre le 30 juin, moment à partir duquel il ne resterait plus qu’un an de contrat à Leny Yoro, afin de réduire l’indemnité de transfert exigée par le LOSC. Mais face à la pression du PSG, Manchester United et Liverpool, la Casa Blanca pourrait bien passer la seconde et trouver un accord avec les Lillois avant cette date. Le joueur lui, voudrait rejoindre le Santiago Bernabéu.

Yoro pour remplacer Nacho ?