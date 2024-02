PSG, Real Madrid… ça se confirme pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé agite le mercato estival. L’attaquant parisien est très convoité par le Real Madrid, mais a également été annoncé dans le viseur d’autres équipes. Mais en cas de départ du club parisien, le club espagnol semble être désormais la seule option valable pour Mbappé.

Durant l’été 2022, Kylian Mbappé était annoncé tout proche d’une arrivée au Real Madrid. Finalement, le numéro 7 décidait de prolonger au PSG, jusqu’en 2025. Alors qu’il a décidé de ne pas activer son année en option, l’attaquant de 25 ans verra son contrat expirer en juin prochain, et ne manque pas de prétendants.

Kylian Mbappé possède de nombreux prétendants

Si le Real Madrid est bien entendu en pole position pour recruter Kylian Mbappé d’ici quelques mois, Liverpool se tiendrait également à l’affût. Les Reds ont régulièrement été annoncés comme candidats à la signature de la star du PSG, tout comme l’Arabie Saoudite, qui avait tenté le coup cet été, en vain.

Le Real Madrid seul au monde pour Mbappé

Mais plus le temps avance, plus le Real Madrid semble tenir la corde dans ce dossier Kylian Mbappé. Si le PSG espère activement prolonger le capitaine de l’équipe de France, Liverpool et l’Arabie Saoudite seraient désormais complétement exclus dans la course à la signature de Mbappé à en croire les informations du journaliste Rudy Galetti.