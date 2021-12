Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino... Le vestiaire est mobilisé pour l'intégration de Messi !

Publié le 8 décembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Chacun auteur d’un doublé mardi soir avec le PSG contre le FC Bruges en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Lionel Messi commencent à afficher une belle complicité sur le terrain comme l’a constaté Mauricio Pochettino qui se prononce sur ses deux stars offensives.

En réussissant un coup de maitre l’été dernier avec le recrutement de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone, le PSG savait qu’il allait aligner l’une des plus grosses attaques au monde avec dans ses rangs les présences de Neymar et Kylian Mbappé. Mardi soir, à l’occasion de la réception de Bruges (4-1) en Ligue des Champions, Messi et Mbappé se sont d’ailleurs mis en évidence en inscrivant chacun un doublé qui a permis au PSG de rendre une copie d’ensemble convaincante face à la formation belge. Et au micro de RMC Sport après la rencontre, Mauricio Pochettino a analysé en détail la relation ses deux stars de l’attaque qui ont fait le job en l’absence de Neymar, blessé.

« Mbappé et Messi ? La graine est plantée »

« Je crois qu’il faut du temps. Ce dont on a parlé avant le match, il faut y aller petit à petit et s’améliorer. Toute l’équipe doit s’améliorer. Je suis content que Leo et Kylian marquent deux buts, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets (...) Je crois que créer ces relations, qu’ils se rapprochent, qu’ils s’apprécient, se respectent, donne encore plus de force à leur talent. Mais toutes ces choses demandent du temps. La graine est plantée, les bourgeons sortent et avec le temps il y aura une plante, un arbre et de belles fleurs », a expliqué l’entraîneur du PSG, qui semble donc ravi sur les automatismes se mettent en place au fil des semaines entre Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Mbappé veut aider Messi