Mercato - PSG : La surprenante sortie de Rummenigge... sur une arrivée au PSG !

Publié le 8 décembre 2021 à 9h45 par A.C.

Karl-Heinz Rummenigge, ancienne figure forte du Bayern Munich, a été questionné sur une possible arrivée au Paris Saint-Germain.

Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ça n’a jamais été le grand amour. Les dirigeants bavarois ont en effet régulièrement critiqué leurs homologues parisiens, notamment concernant les investissements fait par les propriétaires du PSG et le respect du fair-play financier. Dans un entretien accordé à L’Équipe en aout dernier, Karl-Heinz Rummenigge s'était permis de mettre une grosse pression sur Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser Al-Khelaïfi est le nouveau président de l'ECA (Association des Clubs Européens) et il connaît parfaitement le règlement du FPF » avait déclaré l’ancien attaquant ainsi qu'ancien dirigeant du Bayern Munich. « Avec mes homologues, nous allons veiller à ce qu'il le respecte scrupuleusement. Avec cette fonction, il a un devoir d'exemplarité ».

« Nasser me connait bien et il sait que cela aurait été inutile : mon cœur est au Bayern »