PSG : Panique pour Mbappé, il menace de claquer la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Achraf Hakimi a également noué des liens solides avec Kylian Mbappé dont il est très proche. Pourtant, son agent jette un énorme froid sur son avenir et semble directement menacer le PSG d’un départ de son latéral droit marocain dans un avenir proche.

Lors du mercato estival 2021, le PSG n’avait pas hésité à débourser près de 70M€ pour régler l’épineuse question du latéral droit et recruter Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan. L’international marocain, considéré comme une référence mondiale à son poste, s’est rapidement imposé comme un titulaire indéboulonnable du PSG, devenant d’ailleurs très proche dans le vestiaire d’un certain Kylian Mbappé. Mais la star française pourrait bien voir son acolyte quitter le Parc des Princes plus rapidement que prévu…

L’agent d’Hakimi jette un froid sur son avenir

Interrogé par AS, Alejandro Camano, agent d’Achraf Hakimi, semble lancer un ultimatum à la direction du PSG : « Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et il est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme, il y avait d'autres équipes après lui et nous avons misé sur le PSG. Le projet était d'atteindre des étapes plus importantes de la Ligue des champions, elles n'ont pas été atteintes et le projet est déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf. Il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille », lâche l’agent d’Hakimi.

« Nous devrons repenser la situation »