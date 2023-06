Une star du PSG sur le départ, son clan lâche une annonce troublante

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Achraf Hakimi pourrait néanmoins quitter le PSG lors de ce mercato estival. L'international marocain fait l'objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Son agent a d'ailleurs fait une annonce assez troublante concernant la suite de la carrière du latéral de 24 ans, pointant notamment du doigt le manque de stabilité au sein du club de la capitale.

Recruté par le PSG en 2021, Achraf Hakimi est sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais le latéral droit de 24 ans n’est pas à l’abri d’un transfert lors de ce mercato estival. L’international marocain est annoncé sur le départ depuis quelques semaines maintenant. D’ailleurs, toute l’instabilité au PSG notamment avec la question du successeur de Christophe Galtier pourrait finir par avoir raison de lui cet été.

« Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et il est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme, il y avait d'autres équipes après lui et nous avons misé sur le PSG. Le projet était d'atteindre des étapes plus importantes de la Ligue des champions, elles n'ont pas été atteintes et le projet est déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu'ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf. Il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille » a expliqué Alejandro Camano dans un entretien accordé à AS .

