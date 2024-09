PSG - OM : Avant Rabiot, ils justifient leur trahison

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En rejoignant l'OM cette semaine, Adrien Rabiot a surpris tout le monde avec ce choix auquel personne ne s'attendait. Le milieu de terrain français n'avait plus de club depuis son départ de la Juventus et force est de constater qu'il a reçu de nombreuses critiques quant à ce choix, lui qui a été formé au PSG. Par le passé, de nombreux joueurs ont effectué le même parcours et comprennent le choix de Rabiot.

Dans le viseur de plusieurs clubs cet été, Adrien Rabiot a mis du temps avant de trouver un point de chute. Formé au PSG, il a choisi d'accepter un contrat à l'OM. Evidemment, de nombreux supporters parisiens n'ont pas du tout apprécier la nouvelle. Pourtant, ce n'est pas si rare de voir un joueur passé par le PSG débarquer à Marseille et inversement.

PSG : Luis Enrique monte au créneau pour ce joueur à 60M€ https://t.co/kYVaBbxebf pic.twitter.com/1A6iwwrTUt — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« Ce sont des histoires de supporters »

Ancien joueur du PSG, Daniel Bravo a passé une grande partie de sa carrière dans ce club avant de connaître un passage à l'OM sur la fin. « Pour moi, ce sont des histoires de supporters, ça me fait bien rigoler que le public du PSG parle de traître : on est des pros, nous, les joueurs, alors pourquoi on s’interdirait de jouer dans ces deux grands clubs ? Je suis de ceux qui défendent toujours les joueurs, dont le choix n’est pas celui d’un supporter. Marseille m’a fait rêver, et Paris, ça a été mes meilleures années » se défend-il dans des propos rapportés par So Foot.

Une opportunité de luxe

Le PSG et l'OM sont des références au niveau national et il est difficile de passer à côté d'une telle opportunité. Comme Daniel Bravo, Claude Lowitz et Edouard Cissé ont eux aussi rejoint la cité phocéenne après leur passage à Paris. « Au PSG, il n’y avait que des internationaux et un entraîneur incroyable, Gérard Houllier, le challenge était immense. Je m’étais blessé, et Paris achetait des joueurs à mon poste, donc je décide de partir. Je suis du Sud-Ouest, Marseille ça me parle. À l’époque, ça ne posait pas de problème, je n’ai eu aucun souci au niveau des supporters. Des deux côtés » confie d'abord Lowitz. De son côté, Edouard Cissé a saisi une grande opportunité : « Je viens de jouer deux ans en Turquie, j’ai fait le doublé et j’ai un certain Didier Deschamps qui me propose de le rejoindre, il me dit qu’il lance une équipe pour gagner le championnat. Je me suis fait copieusement siffler quand je suis revenu à Paris, Gabi encore plus. Mais c’était de bonne guerre… On avait gagné 3-0. »