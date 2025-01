PSG : Mourinho va régler un transfert inespéré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à accélérer sur son mercato, le PSG tient sa première recrue de choix avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Dans le sens des départs aussi ça va bouger puisque Randal Kolo Muani est prêté à la Juventus tandis que Milan Skriniar se rapproche également d'un départ. En effet, l'international slovaque ferait l'objet d'un pressing important de José Mourinho qui souhaite le recruter à Fenerbahçe.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que les Parisiens font frapper très fort en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia qui débarque pour environ 70M€ en provenance de Naples. Un premier très gros coup pour le PSG qui s'apprête également à trouver une solution pour ses joueurs indésirables. Randal Kolo Muani va rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat mais avec prise en charge totale de son salaire. Et Milan Skriniar devrait suivre.

Mourinho fait le forcing pour Skriniar

En effet, l'international slovaque n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, et son départ est plus que jamais dans les tuyaux. Et cela tombe bien puisque Milan Skriniar garde une belle cote sur le marché, notamment auprès de José Mourinho. Selon les informations de TMW, le technicien portugais fait effectivement le forcing pour le recruter à Fenerbahçe cet hiver. Bien décidé à renforcer son secteur défensif, José Mourinho apprécie le profil de Milan Skriniar. Et cela pourrait faire les affaires du PSG.

Galatasaray se tourne vers Diego Carlos

Par conséquent, Milan Skriniar pourrait bien poursuivre sa carrière en Turquie. D'autant plus que Galatasaray a également été sur le coup pour recruter le défenseur du PSG. Mais face au forcing de José Mourinho et du rival stambouliote, Galatasaray aurait changé de projet. D'après TMW, c'est désormais Diego Carlos qui est la priorité. Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours.