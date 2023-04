PSG : Mission impossible pour Messi, une solution est trouvée

La rédaction

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG doit déjà faire face à plusieurs problématiques pour son mercato estival. Parmi ces dernières, le possible départ de Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or se rapproche chaque jour d’un retour à Barcelone. Malgré ses difficultés financières, le club catalan a un plan en tête afin de fructifier sa balance financière dans l’optique d’un retour de l’enfant prodige.

Lionel Messi restera-t-il parisien la saison prochaine ? Depuis plusieurs jours, le numéro 30 du PSG est annoncé en partance en juin prochain, date à laquelle son contrat le liant au club français expirera. Après avoir quitté le Barça en 2021 après plus de 18 saisons passées sous les couleurs des Blaugranas , La Pulga pourrait désormais faire son grand retour. Mais pour cela, le club catalan devra faire quelques sacrifices financiers importants, tout comme le joueur qui sait qu’il devra baisser son salaire.

Le Barça doit réaliser une grosse vente cet été

Et à en croire les informations de Mundo Deportivo , le club Blaugrana aurait prévu de réaliser une grosse vente cet été afin de réduire sa masse salariale. Le club catalan compte notamment sur un possible départ du Brésilien Raphinha. Arrivé l’été dernier en provenance de Leeds, l’ancien rennais reste pourtant performant et régulier en Catalogne. Cependant, les dirigeants du Barça veulent profiter de sa belle côte sur le marché afin de pouvoir réaliser une plus-value sur un joueur qui avait été recruté pour 58M€. Raphinha attire notamment l’intérêt de Newcastle, club aux moyens démesurés, qui pourrait dégainer une grosse offre pour l’ailier brésilien.

Une plus-value de 100 M€ attendue au Barça