PSG : Messi prépare son départ, une incroyable annonce tombe

Jean de Teyssière

Les discussions entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi n'ont toujours pas débouché sur un accord. La récente polémique et la suspension de deux semaines de Léo Messi par le club, suite à un voyage non autorisé en Arabie Saoudite vient sans doute sonner le glas d'une possible aventure qui se prolonge. Un retour au FC Barcelone était dans les plans de l'Argentin mais cette perspective se complique.

L'aventure de Lionel Messi au Paris SG se termine d'une bien triste manière. Commencée en 2021, la star argentine n'avait jamais semblé digérer son départ du FC Barcelone. Avec la fin de son contrat en juin 2023 avec le PSG, une arrivée libre au FC Barcelone semblait écrite pour terminer la belle idylle. Mais les énormes difficultés financières des Blaugranas devraient plomber ce retour.

Le FC Barcelone en pole pour faire venir Messi

Depuis que les négociations entre le PSG et Lionel Messi vers une prolongation de contrat patinent, le fantasme de voir l'ancienne légende du FC Barcelone revenir dans son club de toujours pour y terminer sa carrière faisait rêver bon nombre de fans de football. Selon L'Equipe , le Barça était le choix numéro 1 de Lionel Messi, ravi de l'idée d'être entraîné par son ancien coéquipier et ami : Xavi. Lionel Messi était même prêt à faire des efforts financiers pour reporter la tunique du FC Barcelone...

Messi et le Barça, c'est non !