PSG : Mbappé va signer, c’est le soulagement

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le capitaine de l'équipe de France a indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique que la star de 25 ans va signer très prochainement au Real Madrid. Et dans les rangs parisiens, on serait soulagé de voir ce feuilleton se terminer.

C’est imminent pour Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le champion du monde 2018 a fait savoir au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. L’international français va donc quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Sa prochaine destination reste maintenant à déterminer.

Messi, Neymar, Mbappé... Le choix tonitruant du PSG https://t.co/m93tU4jAJd pic.twitter.com/J1bEl7Akpp — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Mbappé a enfin donné sa réponse

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Kylian Mbappé avait reçu trois offres. Le Real Madrid, Liverpool et Manchester United ont fait leur proposition à la star de 25 ans. Pour le moment, les Merengue sont en pole position. Le PSG estime d’ailleurs que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Et dans les rangs parisiens, une certaine forme d’apaisement prendrait place.

Le PSG est apaisé