PSG : Mbappé va lâcher un énorme indice pour son avenir

Jean de Teyssière

Le crépuscule de l'aventure entre Kylian Mbappé et le PSG semble tout doucement prendre fin. Arrivé en 2017 avec le statut d'espoir du football français, Mbappé repartira du PSG avec une aura impressionnante et un titre non officiel de « meilleur joueur du monde », dixit Nasser al-Khelaïfi. S'il part cet été, il pourra tout de même être frustré de ne pas avoir pu permettre à son club de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais à bientôt 25 ans, le crack de Bondy pourrait rapidement signifier si oui ou non, le PSG peut compter sur lui la saison prochaine.

La saison 2023-2024 commence bien pour le PSG, avec l'épineux dossier Mbappé. Le crack de Bondy a annoncé début juin qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025 avec le PSG et qu'il partirait donc libre en juin prochain. Le problème est que le PSG ne souhaite pas le voir partir gratuitement et lui a fixé un ultimatum : soit il prolonge et il reste, soit il est vendu cet été. Une position ferme assumée et réaffirmée officiellement par Nasser al-Khelaïfi mercredi, lors de la présentation de Luis Enrique. Mbappé semble avoir la main sur son avenir.

350M€ pour Mbappé

Pour avoir Kylian Mbappé dans son équipe, le Real Madrid devra débourser une sacrée somme d'argent. Le média espagnol AS parle de 350M€, si l'on compte la prime de fidélité, le salaire annuel de Mbappé au PSG qu'il faudra compenser pour le convaincre, avec en plus le montant du transfert qui pourrait frôler les 200M€.

Une présence au stage déterminant la suite de son avenir