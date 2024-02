PSG : Mbappé va faire un dernier cadeau au Qatar

Arnaud De Kanel

Longtemps engagés dans un bras de fer, le PSG et Kylian Mbappé ont fait la paix. Après l'épisode de l'été dernier où l'attaquant tricolore avait été mis à l'écart avant d'être réintégré courant août, les deux parties ont renoué le dialogue. Nasser Al-Khelaïfi et Mbappé ne se cachent plus rien, la preuve en est avec l'annonce de son départ, et le Parisien va même faire un effort financier pour finir en beauté.

Bien qu'on ne puisse quand même pas les qualifier de complices, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se reparlent normalement. Les deux hommes se disent les choses afin d'éviter de revivre un nouveau feuilleton qui viendrait ternir leur image respective. Décidé à quitter le PSG à l'issue de la saison après en avoir informé son président, Mbappé réserve même un cadeau au Qatar.

Mbappé va renoncer à ses primes

Le capitaine de l'équipe de France veut finir son aventure parisienne en beauté. Pour cela, il compte renoncer à certaines primes qui lui étaient promises. « Il m'a été confirmé que ce refus de renouvellement allait de pair avec son renoncement aux primes qu'il devait recevoir du PSG. Le Paris Saint-Germain semble s'en contenter, et s'il n'y a pas de changement, ce sera la façon de "recevoir" l'argent pour l'adieu de Mbappé. Le joueur renonce à 80 millions d'euros que le club français aurait dû lui verser », avance José Felix Diaz, journaliste pour Marca . Propriétaire du PSG, le Qatar n'aura donc pas à verser cette coquette somme qui pourra être réinvestie dans le recrutement d'un ou plusieurs joueurs.

200M€ économisés par saison

En plus de cela, le départ de Kylian Mbappé va permettre au PSG d'économiser environ 200M€ par saison. Il faudra malgré tout mesurer l'impact de ce départ dans les différents contrats de sponsoring et les ventes de maillots notamment, qui risquent de fléchir. Mais quoiqu'il en soit, Mbappé va permettre au Qatar d'économiser de précieux millions.