PSG : Mbappé reçoit un message, il peut souffler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG disputera son premier match officiel de la saison à l'occasion de la réception de Lorient samedi, la réaction du Parc des Princes sera particulièrement attendue, notamment à l'encontre de Kylian Mbappé, qui ne sera toutefois pas sur la feuille de match. Mais Romain Mabille, président du CUP, se montre prudent à ce sujet.

Le retour du PSG au Parc des Princes samedi soir sera très attendu. Notamment concernant l'accueil que réserveront les ultras à certaines stars parisiennes qui vont parler d'elles cet été. C'est évidemment le cas de Kylian Mbappé qui pourrait être pris à parti par les supporters parisiens d'après certaines rumeurs. Cependant, Romain Mabille, président du CUP, assure que rien de particulier n'est prévu à l'encontre de Kylian Mbappé, malgré la volonté du joueur de partir libre dans un an.

Le PSG confirme déjà ses prochains transferts ? https://t.co/8dOQzMEwy3 pic.twitter.com/3YMkq3WIFS — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

«On va attendre encore un petit peu»

« Nous sommes bien-sûr satisfaits du renforcement de l’institution du club, de la nouvelle politique depuis la reprise et de la volonté d’avoir des joueurs investis à 100%. Concernant Mbappé, on va attendre encore un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position. Le jeu médiatique influence également pas mal les choses. On croit réellement qu’il est possible de trouver une solution où tout le monde en sort gagnant », confie-t-il dans des propos accordés au journaliste de Canal+ Olivier Tallaron.

«Tout le monde est capable de trouver un terrain d’entente»