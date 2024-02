PSG - Mbappé : Luis Enrique a tout prévu ?

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le Parisien a révélé que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Si le quotidien affirmait également que le PSG était au courant de cette décision, Luis Enrique devrait donc chercher un nouvel attaquant de pointe. L’entraîneur espagnol aurait d’ailleurs des prérequis bien précis pour son futur attaquant. Explication.

A quelques mois de la fin de son contrat le liant au PSG, Kylian Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le Parisien ce samedi, précisant également que le club parisien est bien averti et a pris connaissance de la décision de son numéro 7. A en croire le quotidien donc, Luis Enrique ainsi que la direction du PSG doivent d’ores et déjà penser à l’après-Mbappé à Paris…

Le PSG veut poursuivre son projet après Mbappé

Toujours selon le Parisien , le PSG souhaite poursuivre son projet de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel l’été prochain. Les Rouge et Bleu ne devraient donc pas signer de grande star en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais alors que sur ces dernières semaines, Luis Enrique a choisi de positionner Mbappé en tant que numéro 9, et que l’entraîneur du PSG ne semble pas satisfait du rendement de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, une problématique pourrait donc être rapidement mise en avant avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

Luis Enrique a des attentes bien précises pour l’attaquant du PSG