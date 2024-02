Mercato - PSG : Le Qatar prépare déjà du lourd pour cet été

Arnaud De Kanel

En ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a opéré deux recrutements, en l'occurrence Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, ce dernier étant prêté par la suite aux Corinthians. Toutefois, dans les coulisses, le comité de direction du PSG semble déjà se projeter vers le prochain mercato estival et deux pistes reviennent avec insistance : Joshua Kimmich et Leny Yoro.

Les supporters du PSG ont pu constater une relative accalmie sur le front des transferts cet hiver, contrastant avec l'activité plus soutenue de leurs homologues marseillais. En effet, que ce soit du côté des départs ou des arrivées, l'OM s'est montré particulièrement actif en concluant notamment quatre recrues, tandis que le PSG a limité ses acquisitions à deux joueurs, en l'occurrence Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais cet été, le Qatar devrait à nouveau mettre les moyens pour renforcer son entrejeu ainsi que son secteur défensif.

PSG - Mbappé : Une histoire d’amour à l’origine de son transfert https://t.co/C4SAAX7mVc pic.twitter.com/t2eoQjP7Wq — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Kimmich, le premier gros coup du PSG ?

Selon les informations de L'Équipe , la piste menant à Joshua Kimmich devrait faire l'objet d'une attention particulière au cours de la seconde moitié de la saison, avec une offensive programmée pour attirer le milieu de terrain du Bayern Munich, dont le contrat ne compte plus qu'une seule année à courir. Taulier du Bayern Munich, le milieu de terrain allemand est valorisé à 75M€ par Transfermarkt .

Yoro, l'avenir en défense