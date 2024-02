Mercato - PSG : Il ouvre la porte à un gros transfert

Hugo Chirossel

Le mercato hivernal a finalement été assez calme au PSG, avec pour seules arrivées celles de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, qui débarquera l’été prochain. Le club de la capitale aurait bien aimé s’attacher les services d’un autre défenseur central et a notamment tenté sa chance avec Leny Yoro. Si cela n’a pas été possible cet hiver, Olivier Létang a ouvert la porte à son départ l’été prochain.

Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo, et puis c’est tout. Le PSG n’a pas fait de folies lors de ce mercato hivernal et a seulement bouclé les transferts des deux Brésiliens, même si le second nommé n'arrivera que l’été prochain. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les dirigeants parisiens auraient aimé s’attacher les services d’un autre défenseur central, secteur de jeu dans lequel Luis Enrique ne peut pas compter sur Presnel Kimpembe et Milan Skriniar.

Le PSG compte revenir à la charge pour Yoro

Dans cette optique, le PSG avait jeté son dévolu sur Leny Yoro, un dossier dans lequel le LOSC s’est montré intransigeant. Il n’était pas question pour les Dogues de se séparer du défenseur âgé de 18 ans, du moins cet hiver. Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG a déjà pris rendez-vous pour l’été prochain, lorsque Leny Yoro sera à un an de la fin de son contrat.

Le LOSC ouvre la porte à un départ de Yoro cet été