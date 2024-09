PSG - Mbappé : L'erreur à 630M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cet été 2024, c’est donc libre que Kylian Mbappé s’est engagé au Real Madrid suite à la fin de son contrat. Un scénario qui aurait déjà pu arriver il y a deux ans, en 2022. A l’époque, le Français semblait plus proche que jamais de signer chez les Merengue. Alors que l’affaire semblait quasiment bouclée, Mbappé a finalement prolongé avec le PSG, signant un contrat pharaonique. Une décision aujourd’hui regrettée ?

Cela faisait maintenant plusieurs années que le Real Madrid voulait mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais avant cet été 2024, cela ne s’était soldé que par des échecs pour la Casa Blanca. Il y a bien évidemment eu l’épisode de 2022. Arrivant alors au terme de son contrat au PSG, le Français et le Real Madrid s’étaient quasiment entendus sur une arrivée libre. Mais voilà qu’à la surprise générale, Mbappé a fini par prolonger avec le club de la capitale. Il faut dire que le Qatar avait fait un énorme forcing et mis de sérieux arguments sur la table.

Le contrat XXL de Mbappé au PSG

Pour faire prolonger Kylian Mbappé au PSG, le Qatar n'avait bien évidemment pas hésité à jouer de sa puissance financière. C’est un contrat astronomique avait avait alors été proposé au Français. Les chiffres sont par la suite sortis et il avait alors été révélé que Mbappé avait signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option pour un montant total brut de 630M€. Cela faisait notamment un salaire mensuel brut de 6M€. Qui aurait pu dire non à une telle offre ? Pas Kylian Mbappé, qui a donc prolongé avec le PSG.

« On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé »

Mais voilà que le désormais joueur du Real Madrid aurait par la suite regretté cette signature. Journaliste pour AS, Andres Onrubia a confié à propos de Kylian Mbappé pour Le Quotidien du Sport : « En 2022, quand il prolonge, il y a eu beaucoup de déception. Enormément de fans pensaient que cette prolongation sonnait comme un adieu au Real Madrid. Mais, au fur et à mesure, il a été pardonné. On a rapidement senti que lui-même regrettait d’avoir prolongé. Il ne cachait pas sa déception auprès du club. C’est le football. Quand on prolonge, on a l’impression que c’était fini entre Mbappé et le Real Madrid. Il y avait eu une énorme déception. Mais quand on voyait les tensions entre Al-Khelaïfi et lui, la déception s’est vite estompée ».