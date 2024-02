PSG - Luis Enrique : Son successeur pose déjà ses conditions !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en juin 2025. Pourtant, au sein du Paris Saint-Germain on songerait déjà à l’après, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui rêverait notamment d’un retour de Thiago Motta, qui réalise d’excellentes choses à Bologna cette saison.

Le banc du PSG fait saliver de nombreux entraineurs, même si Luis Enrique est bien en place pour le moment. C’est le cas d’un ancien pilier du projet QSI, qui pourrait bien faire son retour dans un avenir proche.

PSG : Fake news sur Mbappé, la dernière avant le transfert ? https://t.co/4JfhZIrWJf pic.twitter.com/bGyxzgrLKe — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Motta prêt à viser le PSG ?

Après des expériences éphémères à Genoa et La Spezia, Thiago Motta est en train de se faire un nom en Serie A avec Bologna. Mais on contrat se termine en juin prochain et l’ancien milieu de terrain aurait déjà l’ambition de franchir un palier en rejoignant un grand club européen. Le PSG serait l’option principale, même si ces derniers mois son nom a également été lié à la Juventus, au FC Barcelone et à l’AC Milan.

Il veut les clés du projet