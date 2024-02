Mercato - PSG : Luis Enrique a toujours voulu cette star à Paris !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Luis Enrique a installé son style de football au Paris Saint-Germain, avec une vision très stricte. Pour son jeu, certains observateurs ont notamment estimé qu’il devait changer de gardien, le jeu au pied n’étant pas l’un des points forts de Gianluigi Donnarumma, mais ce dernier semble visiblement avoir toute la confiance de son entraineur.

Prodige de l’AC Milan et de la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l’unanimité au PSG. Cela s’est notamment vérifié en fin d’année 2023, avec l’Italien qui a commis plusieurs erreurs surprenantes, qui ont fait se lever une énorme contestation.

Donnarumma critiqué au PSG

Un changement radical a même été réclamé, avec Arnau Tenas qui semblait notamment coller beaucoup plus au style de jeu réclamé par Luis Enrique. Plus récemment, certaines sources ont même parlé de la possible arrivée d’un nouveau gardien, afin de prendre la place de Donnarumma.

Luis Enrique toujours derrière lui ?