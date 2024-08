PSG : Luis Enrique s’est fait recaler sur le mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons a fini par trancher. Convoité par de nombreuses équipes, notamment le Bayern Munich, l'attaquant néerlandais a décidé de rester au RB Leipzig après une discussion avec Luis Enrique. Le technicien espagnol ne s'est pas montré assez convaincant et a laissé son joueur rejoindre la Bundesliga sous la forme d'un prêt d'une saison.

Le feuilleton Xavi Simons a donc pris fin ce lundi. Le PSG s’est fendu d’un communiqué pour annoncer le nouveau prêt de l’attaquant néerlandais au RB Leipzig. Pourtant, il y a encore quelques semaines, le joueur n’avait aucune idée de sa prochaine destination. Un retour au PSG a même été envisagé selon les informations de Sports Zone, mais les arguments de Luis Enrique n’ont pas été suffisants.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert de ce buteur ! https://t.co/vjUIXPOhem pic.twitter.com/JWgahKygle — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Luis Enrique n'a pas réussi sa mission

En effet, le média annonce que Xavi Simons n’a pas été convaincu par le discours du coach parisien, qui le percevait pourtant comme le grand successeur de Kylian Mbappé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Lui qui désire se retrouver au cœur d’un projet sportif a préféré rester dans un environnement familier, le RB Leipzig. Au cours d’un entretien accordé aux médias du club allemand, le joueur a justifié sa décision.

Xavi Simons justifie son choix

« J’ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig. J’ai rejoint une grande équipe et j’ai senti que tout le monde me faisait confiance. J’ai pu m’épanouir en tant que joueur et en tant qu’individu. Le RB Leipzig est l’endroit idéal pour cela. De plus, le club m’apprécie beaucoup et m’a clairement fait savoir ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter. Il a mis en place un plan clair et concis pour la saison à venir. Nous voulons à nouveau être au sommet de la Bundesliga et de la Coupe et rester en Ligue des champions le plus longtemps possible. Nous voulons faire mieux que l’année dernière dans toutes ces compétitions. Nous allons à nouveau commencer la saison avec un effectif solide, ce que le club et l’équipe technique m’ont également fait comprendre » a lâché Xavi Simons.